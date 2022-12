Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumerfehn - Autofahrerin landete im Kanal

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Berumerfehn - Autofahrerin landete im Kanal

Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Berumerfehn in einen Kanal geraten. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen gegen 8 Uhr auf dem Verlaatsweg unterwegs und kam mit ihrem Opel aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie landete mit dem Auto kopfüber im Kanal. Mit im Auto saßen auch zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren. Ein entgegenkommender 33-jähriger Autofahrer aus Großheide reagierte vorbildlich und hielt sofort an. Er sprang ins Wasser, um die Familie aus dem Fahrzeug zu retten. Die Frau und die beiden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sie waren lediglich unterkühlt und wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt. Ein Kran musste das Fahrzeug aus dem Kanal bergen. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell