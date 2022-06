POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Polizeiposten führt vorübergehend feste Sprech-/Öffnungszeiten ein

Pforzheim (ots) - (PF) Pforzheim - Dringend Tatverdächtiger nach Banküberfall in Untersuchungshaft - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.06.2022 - Wie bereits mitgeteilt, kam es am vergangenen Mittwoch zur Festnahme eines 31-Jährigen, der im Verdacht steht, eine Bankfiliale in der Westlichen ...

mehr