Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hude

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 18. Oktober 2021, 20:00 Uhr, und Dienstag, 19. Oktober 2021. 09:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Grummersorter Dorfstraße aufzubrechen. Das Öffnen des Automaten gelang nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter der Telefonnummer 04408/80903-0 in Verbindung zu setzen.

