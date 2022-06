POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 500

Pforzheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Weststadt, ist eine 49 Jahre alte Ford-Fahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Taxifahrer, gegen 15:00 Uhr, mit seinem Mercedes die Wildbader Straße in Richtung Kelterstraße. An der Ampelanlage blieb der Fahrer zunächst stehen. Offenbar fuhr er ...

