Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Dringend Tatverdächtiger nach Banküberfall in Untersuchungshaft

- Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.06.2022 -

Wie bereits mitgeteilt, kam es am vergangenen Mittwoch zur Festnahme eines 31-Jährigen, der im Verdacht steht, eine Bankfiliale in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim überfallen zu haben.

Der dringend Tatverdächtige wurde am gestrigen Nachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 31-jährige, der die Tat im Rahmen der Haftvorführung eingeräumt hat, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die näheren Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Christian Schulze, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

