Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Weststadt, ist eine 49 Jahre alte Ford-Fahrerin leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Taxifahrer, gegen 15:00 Uhr, mit seinem Mercedes die Wildbader Straße in Richtung Kelterstraße. An der Ampelanlage blieb der Fahrer zunächst stehen. Offenbar fuhr er dann aber los, nachdem er vom Fahrzeugführer, welcher sich hinter seinem Taxi befunden haben soll, ein Lichtsignal sowie ein akustisches Signal bekommen hatte. Sodann kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Ford der 49-Jährigen, welche von der Habermehlstraße gerade aus in Richtung Dietlinger Straße fuhr. Ob die Ampelanlage für den Taxifahrer Grünlicht oder Rotlicht anzeigte, ist bislang noch unklar. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

