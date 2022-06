POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Neuenbürg (ots) - Ein technischer Defekt könnte Ursache dafür gewesen sein, dass am Mittwochabend eine Anlage auf einem Fabrikgelände in Neuenbürg in Brand geriet und somit einen größeren Einsatz zur Folge hatte. Um kurz nach 23.00 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in der Anlage einer Fabrik in der Turnstraße festgestellt und in der Folge mehrere Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ...

