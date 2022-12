Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kaminholz gestohlen

Ihlow - Lastwagen kam von Straße ab

Aurich - Radfahrer verletzt

Südbrookmerland - Unfallflucht

Aurich - Radfahrer war betrunken

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kaminholz gestohlen

Unbekannte sind in Aurich-Schirum in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, in eine Halle im Lehmdobbenweg ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Raummeter Kaminholz. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Lastwagen kam von Straße ab

Ein Lastwagen ist am Donnerstag in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-jährige Lkw-Fahrer war gegen 19.40 Uhr auf der Holzlooger Straße in Richtung Oldersumer Straße unterwegs. Auf Höhe des Heuwegs verlor er nach ersten Erkenntnissen auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Lkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Aurich - Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines grauen Transporters gegen 7.20 Uhr auf der Oldersumer Straße und übersah den Radfahrer im Kreisverkehr. Der 54-jährige Fahrradfahrer musste stark abbremsen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der unbekannte Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des Transporters unter der Telefonnummer 04941 606215.

Südbrookmerland - An den Außenspiegeln zusammengestoßen

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagabend in Südbrookmerland. Auf der Tom-Brook-Straße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen 20.45 Uhr einen entgegenkommenden Audi A6 am Außenspiegel. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Radfahrer war betrunken

Ein Radfahrer war am Donnerstag in der Auricher Innenstadt betrunken unterwegs. Der 42-jährige Mann fuhr gegen 22.40 Uhr mit dem Rad auf der Oldersumer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Wiesmoor ereignet. Zwischen 5.50 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer vor dem Einkaufszentrum an der Hauptstraße vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen grauen VW Polo. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei Wiesmoor bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04944 914050.

