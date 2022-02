Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schlagstock und gefährliches Spray bei Mann gefunden

Am Montag schaute die Polizei in Ehingen bei zwei Männern genau hin.

Ulm (ots)

Gegen 9.50 Uhr sahen zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren die Polizei im Büchelesweg. Dies veranlasste sie dazu, den Ort schnellen Schrittes zu verlassen. Die Polizei hielt die Beiden an. Da in der Nähe ein Joint gefunden wurde, schauten die Beamten in die Taschen der Männer. Beim Jüngeren fanden sie unter anderem einen ausziehbaren Schlagstock und ein Spray für Angriff und Verteidigung. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Die Polizei kontrolliert rund um die Uhr. Dabei schaut sie immer genau hin und ahndet Verstöße konsequent. Bei gefährlichen Gegenständen und Waffen wird besonders genau geprüft, ob diese besessen und mitgeführt werden dürfen. Zur Sicherheit aller.

