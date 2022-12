Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Stedesdorf - Spiegelunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Esens ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 9.15 Uhr und 12 Uhr einen Mercedes E 220 in der Westerstraße, gegenüber einem Friseursalon. An der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs war ein Zettel hinterlassen worden, jedoch mit falschen Kontaktdaten. Die Polizei bittet den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 04971 926500 zu melden.

Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen in Stedesdorf an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Der Fahrer eines VW Transporters fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Osteraccum, als ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam und auf seine Spur geriet. Der Unbekannte touchierte den Transporter am Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

