POL-LB: Böblingen: Bei Wendemanöver gegen Hauswand gefahren

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und einer beschädigten Hauswand kam es am Montag gegen 16:45 Uhr in der Schwabstraße in Böblingen. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer wollte sein Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt wenden, da im weiteren Verlauf eine Straßensperrung eingerichtet war. Beim Wendemanöver rutschte der Mercedes-Lenker mutmaßlich von der Bremse ab und sein Fahrzeug kollidierte mit der Hausecke eines Gebäudes. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, so dass er nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden musste. Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand zusätzlich an der Hauswand des Wohnhauses.

