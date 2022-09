Kleve (ots) - Am Donnerstag (22. September 2022) zwischen 20:00 Uhr und 22:25 Uhr, kam es in Kleve zu einem Diebstahl. Der oder die Täter schlugen die Scheibe einer Mitfahrertür eines blauen Mercedes Sprinters ein, welcher an der Merowingerstraße abgestellt war und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Erdlochbohrer. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp) Rückfragen bitte an: ...

