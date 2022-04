Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

30-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (28. April 2022) ereignete sich an der Kreuzung Friedensstraße / Kirchstraße ein Verkehrsunfall, bei sich ein Autofahrer schwer verletzte. Der 30-Jährige aus Goch war gegen 08:30 Uhr mit seinem Mercedes GLA auf der Kirchstraße unterwegs. Als er in die Kreuzung zur Friedensstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Mercedes einer 42-jährigen Fahrerin aus Goch. Durch die Kollision wurde der Wagen des 30-Jährigen in den Garten eines Hauses an der Kreuzung geschleudert und richtete Schäden am Zaun, an der Hauswand und der Grünfläche an. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 42-Jährige verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell