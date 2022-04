Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - "Kleve feiert voller E-nergie"

Stand der Verkehrsunfallprävention mit Pedelec-Trainingseinheiten

Kleve (ots)

Am Samstag (30.04.2022) findet in der Klever Innenstadt von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr das Stadtfest mit dem Thema "Kleve feiert voller E-nergie" statt. Eines der wichtigen Themen an diesem Tag ist die Mobilität. Auch die Verkehrsunfallprävention der KPB Kleve leistet mit einem Infostand auf Höhe des Haus Koekkoek einen Beitrag zum Thema. Die Kollegen bieten neben Informationen rund um das Radfahren, Pedelec und E-Bike auch drei Pedelec-Trainings für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Alle Teilnehmenden werden gebeten, beim Training einen Fahrradhelm zu tragen. Die Pedelec-Trainings finden um 10:00 Uhr um 12:00 Uhr und um 14:00 Uhr und dauern jeweils anderthalb Stunden. Eine vorherige Anmeldung für die Trainings ist nicht erforderlich. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention geben Interessierten außerdem wertvolle Tipps, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte. Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich darauf, Sie am Samstag zu begrüßen!

