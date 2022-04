Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ein Einbruch, zwei Versuche in der Innenstadt

Kleve (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. April 2022) haben unbekannte Täter in der Klever Innenstadt ihr Unwesen getrieben. Auf der Große[n] Straße zogen sie das Schloss der Eingangstür zu einem Süßwarenladen. Anschließend brachen die Täter die Kasse im Geschäft auf und entwendeten Bargeld. Zudem nahmen sie einige Dosen eines Energydrinks mit. Erfolglos hingegen blieben die Täter bei der Filiale einer Schwedischen Bekleidungsfirma: Sie hebelten zwar eine Tür auf, gelangten jedoch nur in einen kleinen Technikraum, in dem sie keine Beute machen konnten. Auf der Schloßstraße manipulierten die Unbekannten an den Schlössern der Eingangstür eines weiteren Bekleidungsgeschäfts herum, richteten allerdings nur Sachschaden an, ohne in das Gebäude zu gelangen. Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

