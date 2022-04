Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Opel Adam beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (25. April 2022) zwischen 13:30 und 15:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz am Westwall einen weißen Opel Adam touchiert und hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. An der Anstoßstelle waren rote Lackspuren zu erkennen. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich zu erkennen zu geben. Zeugenhinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell