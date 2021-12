Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Pferd

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 18.55 Uhr kam es auf der K28 zwischen Marlishausen und Wüllersleben zu einem Verkehrsunfall. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Ford befuhr die K28 als sich mehrere freilaufende Pferde auf der Fahrbahn befanden. Es kam zur Kollision. Der 51-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Pferd verstarb an den Unfallfolgen, ein weiteres musste eingeschläfert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. (jd)

