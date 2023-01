Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 59 - Pkw überschlägt sich - 88-Jähriger schwer verletzt - Stau - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Montag, 16. Januar 2023, 08:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 59 bei Duisburg in Richtung Düsseldorf wurde ein 88-jähriger Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf einer Länge von etwa 3.500 Metern. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen der A 59 unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle DU-Buchholz musste er wegen der Verkehrslage sein Fahrzeug stark abbremsen. Dies bemerkte der 88-Jährige in seinem Renault dahinter offenbar zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wollte er nach links ausweichen, dabei touchierte er jedoch den Auflieger. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und der Renault überschlug sich. Schließlich kam der Wagen auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte noch selbst sein Fahrzeug verlassen, musste jedoch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle mussten zweitweise zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden.

