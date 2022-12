Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ohne Führerschein und alkoholisiert Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.12.2022 kontrollierten Polizisten gegen 22.00 Uhr einen Autofahrer, der auf der B 64 in Warendorf unterwegs war. Als die Beamten an den Pkw traten, schlug ihnen aus dem Auto Alkoholgeruch entgegen. Sie ließen den 30-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Polizeiwache und ließen ihm einen Blutprobe entnehmen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen Führerschein besitzt. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und erhoben von dem Polen eine Sicherheitsleistung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell