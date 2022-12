Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Mehrere Tonnen Edelstahl gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben mehrere Tonnen Edelstahl aus einer Firma für Laserschneidetechnik in Warendorf-Müssingen gestohlen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Montag (19.12.2022, 18:30 Uhr) und Dienstag (20.12.2022, 05:45 Uhr) Zugang zu den Fabrikations-Räumen am Birkenweg. Dort luden sie mit einer Arbeitsmaschine mehrere Tonnen Edelstahl auf Paletten, fuhren sie nach draußen und transportierten sie mit einem Fahrzeug ab.

Wer hat den Diebstahl beobachtet, kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Edelstahls geben? Hinweise an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell