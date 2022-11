Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl in Blumenladen

Völklingen (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl durch einen bislang unbekannten Mann kam es gestern Morgen gegen 11:45 Uhr in der Karl-Janssen-Straße 17. Zunächst betrat ein ca. 50 Jahre alter Mann den Verkaufsraum des dortigen Blumenladens und entwendete in einem für ihn günstigen Augenblick 300 Euro aus der Ladenkasse hinter der Theke. Nachdem das Tun des alkoholisierten Manns durch eine Verkäuferin wahrgenommen worden war, stellte diese sich dem Mann in den Weg als dieser den Verkaufsraum verlassen wollte. Eine hinzugeeilte Mitarbeiterin konnte dem Mann schließlich das Geld aus der Hand reißen. Im Anschluss flüchtete der Mann in Richtung Hofstattstraße. Nach Angaben der Zeuginnen habe der Mann von kräftiger Statur eine hellblaue Jeans sowie ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift (fast bauchfrei) getragen. Zudem habe der Mann am linken Arm ein schwarz-weißes Tattoo von schlechter Qualität getragen. Hinweise zu dem unbekannten Dieb erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

