Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fehlalarm durch missbräuchliche Benutzung eines Feuerlöschers

Heusweiler-Wahlschied (ots)

Am Samstagabend, 12.11.2022, fand im Heusweiler Ortsteil Wahlschied der alljährliche Martinsumzug statt. Im Rahmen der anschließenden Feier an der Sport- und Kulturhalle kam es in diesem Zusammenhang um 21:45 Uhr zum Auslösen der Brandmeldeanlage. Es konnte durch die bereits vor Ort anwesende Feuerwehr festgestellt werden, dass es im Gebäude durch bislang unbekannte Personen zur missbräuchlichen Benutzung eines Feuerlöschers gekommen war. Hierdurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Am Gebäude und am Feuerlöscher entstand kein unerheblicher Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die Polizei vor Ort eingeleitet. Um Zeugenhinweise an die Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020, wird gebeten.

