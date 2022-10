POL-KN: (Dornhan, Lkr. Rottweil) Briefkasten und Türsprechanlage mit Böller beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen kurz nach 8:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Hauptstraße gekommen. Der Polizei teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass ein 44-jähriger Bewohner versucht habe die Gemeinschaftsküche in Brand zu setzen und er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde. Die ...

