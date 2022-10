Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr Tuttlingen) Unfall auf Kreuzung- eine leicht verletzte Autofahrerin

Aldingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 19 Uhr, im Kreuzungsbereich der Bundestraße 14 und der Landesstraße 433 ereignete. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW war auf der L 433 von Denkingen herkommend unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die B 14 in Richtung Spaichingen ab. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford C-Max einer 55-Jährigen, die auf der B 14 von Spaichingen in Richtung Rottweil fuhr. Die Ampeln waren zu dieser Zeit nicht in Betrieb. Durch den Aufprall verletzte sich die 55Jahre alte Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

