Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Altökanister illegal entsorgt

Osnabrück (ots)

An der Straße "Zur Hüggelschlucht" wurden von bislang unbekannten Personen mehrere Altölkanister an einem Waldstück abgestellt. In der Nähe vom Augustaschacht befindet sich eine Bahnunterführung etwa 350 Meter hinter dieser Bahnunterführung befindet sich die Ablagerung, welche von einem aufmerksamen Mitbürger am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr festgestellt wurde. Die Ablageörtlichkeit ist auf den Bildern zu sehen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Herkunft des Abfalls, ebenso zum Verursacher oder der Verursacherin. Hinweise bitte an 0541/327-3316

