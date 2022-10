Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck B311/ Lkr. Tuttlingen) Zwei Lastwagen prallen frontal zusammen - erheblicher Blechschaden

Neuhausen ob Eck B311 (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 311 zwischen Worndorf und Hölzle zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Lastwagen und zwei weitere Autos beschädigt worden sind. Eine 51-jährige Fahrerin eines Lastwagen Mercedes war auf der B 311 unterwegs und kam vermutlich aufgrund von einer Übermüdung auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte die Frau seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit einem Spezialaufbau für Kanalreinigungen der Marke Daimler Benz eines 50-Jährigen zusammen. Durch herumfliegende Teile wurden zwei hinter den Lastwagen fahrende Autos, ein Citroën Jumper und ein VW Golf, ebenfalls beschädigt. Personen kamen trotz des heftigen Aufpralls nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Mercedes auf eine Höhe von rund 10.000 Euro, am Daimler Benz auf 100.000 Euro, am Citroën und am VW auf zirka je 2.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die Fahrzeuge. Die Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

