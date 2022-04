POL-HM: Streit um Autokauf gipfelt in Schlägerei

Bad Pyrmont (ots) - In den frühen Morgenstunden des 20.04.2022 kam es zwischen 01:45 Uhr und 02:45 Uhr insbesondere im Bereich der Brüderstraße im Stadtgebiet von Bad Pyrmont zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden an acht Fahrzeugen, welche am Straßenrand geparkt waren, Außenspiegel abgebrochen. Ein aufmerksamer ...

mehr