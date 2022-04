POL-PPWP: Erpressung nach Online-Chat

Kaiserslautern (ots) - Während Polizeibeamte am Montagmittag in der Innenstadt eine Anzeige aufnahmen, machte ein Mann in der Rummelstraße auf sich aufmerksam. Wie der 34-Jährige den Polizisten mitteilte, war ihm kurz zuvor der Autoschlüssel gestohlen worden. Demnach hatte er seinen Audi A6 gegen 12.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt und war in die benachbarte Bankfiliale gegangen, um etwas zu erledigen. ...

