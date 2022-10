Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall mit 15.000 Euro Blechschaden

Immendingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, ist es im Kreisverkehr auf der Schwarzwaldstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in einer Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW Sharan fuhr hinter einer 57 Jahre alten BMW-Fahrerin auf der Schwarzwaldstraße und im Kreisverkehr "Am Freizeitzentrum" hinterher. Als die Autofahrerin ihren BMW am Fußgängerweg anhalten musste, um Passanten das Queren der Straße zu ermöglichen, prallte der 28-Jährige auf das Heck des BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Sachschäden am VW belaufen sich auf rund 5.000 Euro und am BMW auf zirka 10.000 Euro.

