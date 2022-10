Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Feuerwehreinsatz nach Brand in einer Papiertonne

Rottweil (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr, ist es nach einem Brand in einer Papiertonne zu einem Feuerwehreinsatz in der Vogelsangstraße gekommen. Unbekannte, möglicherweise eine Gruppe Jugendlicher, die sich nach Angaben von Anwohnern im Bereich der Vogelsangstraße aufgehalten hatten, setzten in der Tonne befindliche Pappe auf unbekannte Art und Weise in Brand und verursachten so den Feuerwehreinsatz. Die mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann eintreffende Rottweiler Wehr konnte das Feuer in der Papiertonne schnell löschen. Hinweise zu der Brandlegung nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

