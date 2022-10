POL-NOM: Sattelzug touchiert beim Einbiegen eine Absperrbake und setzt seine Fahrt fort

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Bürgermeister-Heise-Straße, 08.10.2022, 22:00 Uhr bis 10.10.2022, 07:00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (hoj)- In der o. g. Zeit war der weiße Seat Leon der Geschädigten am Straßenrand der Bürgermeister-Heise-Straße, in Höhe Hausnummer 29, ordnungsgemäß abgestellt. Am ...

mehr