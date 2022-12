Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Alkoholisiert gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Vermutlich weil er Alkohol getrunken hatte ist ein 39-jähriger Freckenhorster am Montag (19.12.2022, 18.15 Uhr) in Ennigerloh-Ostenfelde gegen ein geparktes Auto gefahren.

Ein Zeuge folgte dem Mann in seinem Auto auf der Eckeystraße, nachdem weitere Zeugen darauf hingewiesen hatten, dass der 39-Jährige für den Zusammenstoß verantwortlich gewesen sein soll. Der Zeuge informierte die Polizei. Beamte stellten den Freckenhorster wenig später in Oelde an der Kreuzung Warendorfer Straße / Am Bahnhof fest - sein Auto war massiv beschädigt, ein Kennzeichen lag an der ursprünglichen Unfallstelle.

Der Mann zeigte körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Alkohol hindeuteten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten Führerschein und Pkw sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell