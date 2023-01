Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Januar 2023, 16:08 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gestern Nachmittag wurde der Kradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Stand der derzeitigen Ermittlungen befuhr der 59-jährige Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Karlstraße in Richtung Immermannstraße. Als er die Kreuzung Bismarckstraße / Karlstraße erreichte, bemerkte ihn ein entgegenkommender Niederländer in seinem Mercedes offenbar zu spät. Der 31-jährige Mann war auf der Karlstraße in Fahrtrichtung Stresemannplatz unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Bismarckstraße abzubiegen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem der Motorradfahrer zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell