POL-WES: Moers - Einbruch in ein Gemeindehaus

Wesel (ots) - Ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskalierte am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr in einem Haus an der Brandstraße. Ein 35-Jähriger Mann aus Wesel war mit einem 21-Jährigen, ebenfalls aus Wesel stammenden Mann in Streit geraten. Beide hatten offenbar Alkohol in der Wohnung des 35-Jährigen getrunken. Auf einem Tisch fanden die Polizisten später zwei leere Wodkaflaschen. Im Laufe der körperlichen ...

