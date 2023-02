POL-OG: Rastatt - Parkrempler mit Folgen

Rastatt (ots) - Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten am späten Montagabend kam es an der Kreuzung Kehler Straße/Leopoldring in Rastatt. Beim Befahren der Kehler Straße soll ein 20-jähriger Golffahrer zunächst im Kreuzungsbereich nach rechts ausgeschert sein, bevor er unmittelbar danach wieder nach links abbog. Der ihm nachfolgende 67-jährige Toyotafahrer registrierte das Manöver zu spät, sodass die beiden ...

