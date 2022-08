Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollstreckung eines Haftbefehls

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 04.08.22 konnte am Nachmittag durch die Fahnder der Kriminalinspektion Wittlich ein mit Haftbefehl gesuchter 32-jähriger Mann an seinem Wohnhaus gesichtet werden. Nachdem sich die eingesetzten Kräfte Zugang zur Wohnung verschafft hatten, sprang er aus einem Fenster der Wohnung und flüchtete fußläufig durch das Stadtgebiet Bitburg. Letztendlich konnte er nach fußläufiger Verfolgung durch die Beamten im Hausflur einer Einrichtung überwältigt und festgenommen werden. Im Anschluss wurde er zur Verbüßung der Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren der JVA zugeführt. Die Einsatzlage wurde durch die tatkräftige Unterstützung der PI Bitburg bewältigt.

