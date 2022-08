POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Schönbach (ots) - Am 05.08.2022 stellten die Geschädigten fest, dass bisher unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen ihres Fahrzeuges entwendet hatten. Das Fahrzeug, ein Personenkraftwagen stand im Bereich der Utzerather Straße in Schönbach. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

mehr