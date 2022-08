Mülheim an der Mosel (ots) - Am Samstag, 06.08.2022, befuhr ein 58jähriger Motorradfahrer aus einer Hunsrückgemeinde die L 158 von Mülheim an der Mosel in Richtung Monzelfeld. In einer langgezogenen Linkskurve überholte der Kradfahrer, trotz durchgezogener Mittellinie, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Als dann vor ihm ein PKW im Gegenverkehr auftauchte, lenkte er sein Motorrad nach rechts, um wieder auf seine Fahrbahn ...

