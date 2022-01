Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.01.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter beschädigten ein Bushaltestellenhäuschen durch Graffiti.

Cramme, Breite Straße, 31.12.2021, 09:00 Uhr-02.01.2022, 09:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten die Holzverkleidung der Deckeninnenseite mit rosa Farbe beschädigt und hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Bereits in der Zeit vom 30.12.2021, 18:00 Uhr-31.12.2021, 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Haltestelle "Crammer Kirche". In diesem Fall hatten die Täter das Wartehäuschen mittels gelber Farbe besprüht und einen Schaden von annähernd 2.000 Euro verursacht.

In beiden Fällen bittet die Polizei Schladen um Zeugenhinweise. Bitte setzen sie sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 05335/92966-0 in Verbindung.

