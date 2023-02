Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbörse gestohlen

Offenburg (ots)

Bei ihrem Einkauf in einem Laden in der Schutterwälder Straße soll einer 70-Jährigen am Montagvormittag der Geldbeutel gestohlen worden sein. Während eines unachtsamen Momentes sollen sich bislang Unbekannte gegen 11:45 Uhr am Einkaufswagen der Frau zu schaffen gemacht und daraus eine in einer Tasche befindliche Geldbörse mitsamt diverser Scheckkarten und rund 15 Euro Bargeld entwendet haben. Die Polizei rät, persönliche Wertgegenstände niemals im Einkaufswagen zurückzulassen. Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit oder Überrumpelung reicht geschickten Dieben aus, um diese unbemerkt verschwinden zu lassen.

/le

