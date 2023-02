POL-LIP: Detmold. Randalierer mit Drogen festgenommen.

Lippe (ots) - Bereits am 31.01. und am Sonntag (05.02.2023) entdeckten Hundebesitzer bei Spaziergängen in der Straße "Am Uthof" in Bad Salzuflen-Lockhausen und "Am Sportplatz" in Kalletal-Lüdenhausen verdächtiges Futter. Sie erstatteten anschließend Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei der Polizei. Bislang ist unklar, ob es sich bei dem gefundenen Futter tatsächlich um Giftköder handelt. ...

