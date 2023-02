Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kalletal. Verdächtiges Tierfutter gefunden.

Lippe (ots)

Bereits am 31.01. und am Sonntag (05.02.2023) entdeckten Hundebesitzer bei Spaziergängen in der Straße "Am Uthof" in Bad Salzuflen-Lockhausen und "Am Sportplatz" in Kalletal-Lüdenhausen verdächtiges Futter. Sie erstatteten anschließend Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei der Polizei. Bislang ist unklar, ob es sich bei dem gefundenen Futter tatsächlich um Giftköder handelt. Die Polizei bittet Hundebesitzer vorsichtshalber: Nehmen Sie Ihre Hunde in diesen Gebieten an die Leine und geben Sie Acht, was Ihre Hunde in die Schnauze nehmen. Fassen Sie mögliche Giftköder nicht mit bloßen Händen an, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und verständigen Sie die Polizei. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Nummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell