Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht in der Schubertstraße gesucht

Neuenhaus (ots)

Zwischen dem 2. Dezember 16.00 Uhr und 3. Dezember 15.00 Uhr kam es in zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Schubertstraße in Neuenhaus und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand befindlichen Zaun. Der oder die Unfallverursacher/in setzte seine/ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden.

