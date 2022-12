POL-EL: Emsbüren - Sattelauflieger in Brand geraten

Spahnharrenstätte (ots) - In der Zeit zwischen dem 30. November, 18:30 Uhr, und dem 1. Dezember, 5:45 Uhr, kam es in Spahnharrenstätte zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich in ein Waldstück an der "Loruper Straße" und entwendeten Diesel, Werkzeuge und zwei Scheinwerfer von einer Forstmaschine. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

