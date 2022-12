Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Katalysatoren entwendet - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in der Zeit zwischen 5:40 Uhr und 15 Uhr zu zwei Diebstählen auf den Parkplätzen der Papenburger Meyer Werft an der "Rheiderlandstraße" und der Straße "Industriehafen-Süd". In beiden Fällen entwendeten bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die Katalysatoren von einem jeweils dort abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

