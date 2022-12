Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Einbruch in Firmengebäude

Neubörger (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. Dezember, 17:30 Uhr, und dem 6. Dezember, 7:30 Uhr, kam es in Neubörger zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten auf das Gelände einer Firma an der Straße "Englandsweg" und verschafften sich Zutritt zu einer Halle. Innerhalb der Halle wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Täter Beute machten und auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

