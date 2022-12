Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag ist es in Nordhorn in der Harzstraße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Drei bisher unbekannte Täter versuchten zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr ein Terrassenfenster, im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, sodass die Täter flüchteten. Anschließend wurden die drei Täter beim Verlassen des Grundstücks von einem Zeugen beobachtet. Dabei soll es sich um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Sie trugen alle einen Schal vor dem Gesicht, waren etwa 180 cm bis 190 cm groß und hatten dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Nordhorn unter der 05921/ 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell