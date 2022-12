Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Zwischen dem 2. Dezember und dem 6. Dezember brachen bislang unbekannte Täter in einen Container an der "Haupstraße" in Werlte ein und entwendeten einen Laubbläser. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 entgegen.

