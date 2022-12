POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei stellt Einbrecher auf Flucht

Duisburg (ots) - Eine Autofahrerin (72) hat am Mittwochmorgen (30. November, 7:40 Uhr) beim Abbiegen auf einen Supermarktparkplatz an der Alexstraße eine Fußgängerin übersehen. Die 64-Jährige prallte auf die Motorhaube des VW und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - ...

