POL-DU: Neumühl: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots) - Ein Fahrgast (28) in der Straßenbahn der Linie U 79 hat in der Nacht zu Mittwoch (30. November) gegen 00:30 Uhr an der Haltestelle Kremerstraße der Fahrerin gemeldet, dass soeben Unbekannte auf eine Scheibe "geschossen" haben sollen. Es hätte einen lauten Knall gegeben und nun sei das Fenster kaputt. Die Fahrerin fuhr umgehend zurück zum Betriebsgelände. In der Halle der DVG stand bereits seit 00:10 ...

